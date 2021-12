Con la figura di Marco Lanna in casa Sampdoria potrebbero esserci altri ritorni abbastanza clamorosi. Uno, ad esempio, riguarda il direttore sportivo Carlo Osti, cacciato da Ferrero alcuni mesi fa – subito dopo aver firmato un rinnovo con ritocco di ingaggio – per non aver raggiunto gli obiettivi di mercato richiesti dal Viperetta. A Osti però non è stata neppure intentata una causa per giustificare il licenziamento, e potrebbe tornare con il nuovo presidente.



Il suo avvocato Grassani ieri a Quelli che la Samp ha confermato “Carlo è un dipendente della Sampdoria e, se richiamato, tornerebbe a dare il suo contributo”. La sua figura potrebbe essere cruciale per la conoscenza di società, giocatori e mercato. I problemi, nella sessione invernale, saranno ad esempio la gestione delle offerte per quei giocatori appetiti da altri club, o per I calciatori che chiederanno di andare a giocare. Piuttosto complesso pure pensare a degli innesti, considerando le varie difficoltà economiche di Corte Lambruschini.