Si sta perfezionando in questi giorni in casa Sampdoria il ritorno sul ponte d comando di Carlo Osti, dopo che il direttore sportivo era stato allontanato da Ferrero con la motivazione di non aver portato a termine il suo operato. Proprio questo punto è uno degli ultimi dettagli da limare, e i legali delle due parti sono al lavoro per sistemare la questione.



Ieri, durante il CdA doriano, si è parlato anche della questione Osti. Secondo Tuttosport il dirigente avrebbe infatti chiesto per rientrare una sorta di ​liberatoria sul passato, nella quale venga riconosciuto che ha sempre operato correttamente. Ciò gli servirebbe per tutelarsi in futuro e per 'sbugiardare' Ferrero, e le motivazioni addotte dal Viperetta per giustificare il suo allontanamento.