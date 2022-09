Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, non verrà esonerato durante la sosta: a confermarlo è Carlo Osti, responsabile dell'area tecnica blucerchiata, a Sky:



“Io sono qui per dire che alla ripresa contro il Monza ci sarà sicuramente ancora Marco Giampaolo in panchina. Forse non ci sarà lui seduto perché squalificato, ma vedremo se gli verrà tolta una giornata. I numeri sono impietosi, ma valutiamo anche la prestazione di oggi. La squadra ha creato delle occasioni contro una squadra buona come lo Spezia, poi si possono fare tante valutazioni. Non si possono prendere gol dopo così pochi secondi, ma sono valutazioni che poi faremo. Ci sarà un confronto con il tecnico, la squadra e la società, faremo le valutazioni al nostro interno”.



COSA MANCA - “Adesso vediamo come arriveremo a gennaio e che scenari ci saranno anche in chiave societaria. Winks per ora ha giocato poco e speriamo di rivederlo in campo dopo la sosta. Chiaro che la squadra di carenze ne ha, ma la partita di stasera va letta in maniera diversa. Abbiamo fatto sempre delle buone prestazioni contro squadre che ci hanno fatto giocare di più, facciamo più fatica contro le squadre sagomate a uomo come stasera, non riusciamo a rientrare e a capire certe situazioni, ma queste sono valutazioni tecniche che faremo con l’allenatore. I ragazzi hanno dato tutto, è una sconfitta che brucia perché era una partita delicata, andiamo avanti così e faremo delle valutazioni al nostro interno”.