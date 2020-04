Il fatto che il contratto del direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti e quello del responsabile scouting della prima squadra Riccardo Pecini sia in scadenza sta favorendo il proliferare di numerose voci di mercato a Genova. In effetti, la volontà di cambiare qualcosa a livello dirigenziale a Massimo Ferrero sembra essere venuta, pure a livello giovanile. A testimoniarlo ci sarebbe il giro di telefonate informali effettuate dal Viperetta nelle scorse settimane a vari ds di Serie A.



Secondo Il Secolo XIX la posizione di Pecini e Osti al momento sarebbe di attesa. Entrambi sono molto legati al mondo Samp, e hanno un rapporto solido sia con Ferrero che con Romei. La volontà, da parte del ds e dello scout, di proseguire la collaborazione con la Sampdoria c’è, subordinata ovviamente alla trattativa per il rinnovo e ai programmi di Ferrero per la squadra. Le parti si sarebbero anche già date un appuntamento di massima, per incontrarsi non appena la faccenda Covid lo permetterà.



Già in passato comunque Ferrero aveva dimostrato di non considerare una priorità il rinnovo dei dirigenti, dandolo spesso per scontato. A far fede sono le date sulle firme dei contratti. La situazione però andrà risolta a breve, entro il 30 giugno, e la Samp potrebbe comunque ancora trovarsi costretta a giocare a luglio, e nel caso dovrà farlo con una dirigenza già solida. Anche perché il passare del tempo e il circolare delle voci rischia di aumentare i dubbi per Osti e Pecini. La scelta di Ferrero comunque darà un’impronta netta al futuro della Samp.