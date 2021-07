Il mercato della, per il momento, è abbastanza bloccato. La società blucerchiata aspettava il nuovo ds, Daniele, dopo aver fatto diventare Carlodirettore generale del club. I due ruoli, però, non rischiano di andare in conflitto, almeno secondo lo stesso Osti: "In una società di A penso ci sia spazio per più profili all’interno dell’organigramma. Ovviamente dando compiti precisi,. Detto questo, sono contento che sia arrivato Daniele, sicuramente ci darà un grande contributo" ha detto l'ex ds a Il Secolo XIX. "Gli do il benvenuto e gli faccio un grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico in Sampdoria. E seguendo anche tutte le evoluzioni del suo rapporto con il Genoa, ho avuto modo di capire che lo ha fortemente voluto. Non è stato facile trovare una soluzione con la società rossoblù, rinunciare ad alcune cose… Siamo convinti che questo suo entusiasmo possa portarci un grande contributo., penso che ogni presidente abbia le proprie caratteristiche e che nel calcio moderno un direttore sportivo intelligente debba sapersi adeguare alla società per cui lavora".Osti ha concluso raccontando il retroscena del primo ricordo di Faggiano: "In un Lecce-Siena e lui si presenta con una “jeroboam” di Primitivo di Manduria… Dopodiché abbiamo un amico comune, Alberto Bergossi, che lo ha, evento goliardico per direttori sportivi che organizzo io. E l’amicizia è cresciuta".