Una situazione abbastanza curiosa, in casa Sampdoria, riguarda il futuro di Carlo Osti, in scadenza di contratto tra pochi giorni e destinato, pare, a rinnovare il suo contratto con la società blucerchiata. Sull'attuale direttore sportivo, però, incombe l'ombra lunga di Daniele Faggiano, ex Genoa e sogno di Massimo Ferrero.



Secondo Il Secolo XIX il Viperetta avrebbe in progetto di far coesistere le due figure, affidando a Osti il ruolo di direttore generale e a Faggiano quello di direttore sportivo. Per il momento però non ci sarebbero stati ancora contatti tra Osti e Faggiano, e sussisterebbero alcune perplessità in merito alla coesistenza dei due. Per riuscire a far funzionare la nuova struttura organizzativa servirà un discreto impegno da parte di entrambi.