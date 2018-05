La Sampdoria sta affrontando numerose tematiche cruciali per il suo futuro. Dopo i rinnovi di Osti e Pradè, è arrivata anche la decisione di proseguire insieme a Marco Giampaolo per la prossima stagione. Una decisione che è stata accolta con grande soddisfazione da parte dell'area tecnica blucerchiata, come spiega proprio lo stesso direttore sportivo Carlo Osti: "C'è stima reciproca, c'è rispetto dei ruoli e c'è massima fiducia per il futuro. Felici che si riparte da Giampaolo dopo due buone stagioni" ha detto ai margini del torneo Ravano, come riporta Primocanale.it. "Andremo avanti con gli obiettivi di sempre, seguendo la nostra filosofia con il fine di ottenere il massimo risultato possibile".



"La Sampdoria a livello europeo è conosciuta come una società capace di lanciare i giovani, non ha paura di farli giocare, è quello che continueremo a fare" ha aggiunto il dirigente. "E' una nostra caratteristica importante. Il mercato non è ancora iniziato, è presto, ci sarà modo e tempo per valutare acquisti e cessioni utili per rafforzare la squadra"