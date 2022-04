Tutta la Sampdoria è ben consapevole dell'importanza della prossima sfida con il Verona al Bentegodi. Per questo motivo il club blucerchiato è partito per un ritiro anticipato già da ieri in serata, e assieme ai giocatori e a mister Giampaolo c'è anche Carlo Osti, responsabile di tutte le aree tecniche blucerchiate.



Oggi invece a Verona potrebbe arrivare anche un altro componente importante della dirigenza, il presidente Marco Lanna, per stare vicino alla squadra e sottolineare la presenza societaria in un momento così complesso e delicato.