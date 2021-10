La Sampdoria e il suo ex dirigente Carlo Osti sono pronti ad iniziare la causa davanti al Tribunale di Genova. Il legale del dirigente in questi giorni è in attesa che la società depositi gli addebiti sui quali fonderà la richiesta di licenziamento, impostata sulla base della sulla giusta causa. Ferrero contesta ad Osti alcuni aspetti specifici, in particolare la presunta incapacità di Osti nel predisporre e attuare un piano di cessioni e acquisti nel mercato estivo. Non è stato invece citato alcun riferimento ai rapporti compromessi con lo staff di Roberto D’Aversa, come fatto inizialmente, dal momento che invece sono sempre stati ottimi.



Il nodo centrale, quindi, riguarda il mercato estivo, in particolare due trattative, le uniche affidate a Osti dal momento che le altre dipendevano da Faggiano o da Ferrero in persona. A Osti, scrive Il Secolo XIX, vengono contestate la mancata cessione di Morten Thorsby e di Wladimiro Falcone allo Spezia. Nel caso del norvegese, l’affare è però passato dalle mani dell’ex ds a quelle del Viperetta, mentre per quanto riguarda il portiere, per ammissione della stessa dirigenza bianconera, il problema è stato generato dal ritardo dell’agente del portiere Ivan Provedel nel presentare i documenti a far saltare tutto , e non Osti.