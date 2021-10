E’ ufficialmente cominciata la battaglia legale tra l’ex dirigente Carlo Osti e la Sampdoria, che risolveranno le loro controversie davanti ad un giudice. La vicenda, ormai nota, è facilmente sintetizzabile: Ferrero ha di fatto ‘licenziato’ Osti, incentrando la decisione sul licenziamento per giusta causa, contestando al ds il mercato estivo, mentre Osti rigetta questa versione. Difficile quantificare in un tempo preciso la durata della causa: di solito, questo genere di vicende oscillano dai quattro mesi sino ai due anni.



Secondo Il Secolo XIX, la strategia di Massimo Ferrero potrebbe essere quella di guadagnare tempo. Il Viperetta spera che qualcuno ingaggi Osti, in modo tale da arrivare ad una risoluzione consensuale che però oggi pare impossibile. In caso contrario, sarà il giudice ad esprimersi sulla decisione. In caso non sussistano gli estremi del licenziamento, sarà sempre il magistrato a stabilire il risarcimento in favore di Osti.