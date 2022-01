Carlo Osti è pronto a tornare ad occupare il suo posto in seno alla Sampdoria. Il dirigente, allontanato qualche mese fa da Ferrero per motivi ancora tutti da chiarire, è pronto a rientrare e nel CdA di domani si parlerà anche del suo ruolo da responsabile di tutte le aree tecniche e delle eventuali competenze, comprese le aree di intervento sue e di Faggiano, per evitare sovrapposizioni e incomprensioni.



Secondo Il Secolo XIX la voglia di tornare a collaborare è forte sia da parte della Sampdoria, che da quella di Osti. I legali (Grassani per Osti, Cristoffanini per il club) stanno aggiustando gli ultimi dettagli. Tra le parti non ci sono vertenze in corso, anche se la Samp aveva minacciato a suo tempo azioni legali, e vanno soltanto chiariti alcuni aspetti degli ultimi mesi. Osti potrebbe così tornare in panchina già dalla partita con il Cagliari.