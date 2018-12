Il direttore generale della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a Skysport della splendida stagione che sta vivendo Fabio Quagliarella: "Lui illumina la Sampdoria come la lanterna illumina Genova, vive un momento magico, bisogna considerare oltre al discorso tecnico che ha grandi qualità morali, ci aiuta molto per far crescere i giovani intorno a lui, il rinnovo conta anche questi aspetti”.