Laè tornata a macinare punti e gioco in campionato. I giocatori di mister Giampaolo hanno ripreso quella marcia che si era interrotta dopo le sconfitte con Milan, Torino e Roma, e pare aver ormai lasciato alle spalle quella che molti definivano 'crisi'. Un termine che però non piace al direttore sportivo Carlo: "Non la chiamerei così, mi sembra esagerato. Nell’arco di un campionato ci sono momenti in cui: speriamo di averlo passato" ha detto in occasione della festa dell'Academy doriana. "Abbiamo ancora Empoli, Chievo e Juventus. Ci piacerebbe chiudere in bellezza. L’obiettivo? Non ce lo siamo mai posto e non ce lo poniamo.".Osti ha poi parlato di mercato, a cominciare dalla questione Quagliarella: ". Alla base c’è una grande stima nei confronti di Quagliarella calciatore, ma soprattutto nei confronti del Quagliarella uomo. Penso dia una grande mano a Giampaolo nello spogliatoio per far crescere i più giovani, dei quali la Sampdoria avrà bisogno in futuro". Il rinnovo probabilmente sarà per una sola stagione: "Andiamo avanti così, di anno in anno, senza problemi., c’è grande rispetto da entrambe le parti. Possibile futuro da dirigente? È una domanda molto prematura. Per come sta – riporta Sampnews24.com – penso che possa giocare ancora mezzo secolo".Un altro giocatore su cui si moltiplicano i rumors è Joachim Andersen, ma Osti glissa in merito: "Siamo contenti di sapere che i nostri giocatori siano seguiti, ma in questo momento vorremmo essere concentrati solo sul campionato. Per il calciomercato c’è tempo, vogliamo che. In cosa siamo migliorati? Credo che la Samp abbia acquisito consapevolezza nei propri mezzi. Oggi è una squadra stimata da tutti - conclude il dirigente - che si è consolidata nel tempo per personalità in campo e struttura",