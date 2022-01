L'addio forzato di Carlo Osti alla Sampdoria è destinato a concludersi a breve. Con l'inizio del calciomercato, il dirigente tornerà in plancia di comando, a Bogliasco, dopo l'allontanamento forzato deciso da Massimo Ferrero per motivi ancora tutti da chiarire.



Osti, che riprenderà il suo ruolo di responsabile di tutte le aree tecniche, è atteso a Bogliasco per i primi giorni della prossima settimana. Nelle prossime ore, scrive La Repubblica, arriverà anche l'annuncio ufficiale. Andrà di fatto ad affiancare l'attuale direttore sportivo Daniele Faggiano.