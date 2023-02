Arrivano segnali di ottimismo per la Sampdoria, impegnata in una vera e propria corsa contro il tempo volta al pagamento del trimestre di stipendi per calciatori e staff. L'obiettivo, ovviamente, è quello di evitare punti di penalizzazione che metterebbero una pietra tombale sulle speranze di salvezza del club. Un aiuto, però, potrebbe arrivare dalle banche, che potrebbero garantire un'iniezione di finanza esterna.



Secondo La Gazzetta dello Sport gli 11 milioni necessari al versamento dei salari dei tesserati saranno garantiti dagli istituti di credito, anche perchè conviene a tutti, istituti compresi, trovare una quadra che permetta al club di arrivare a fine stagione, sperando nel contempo di trovare una soluzione definitiva grazie anche alla composizione negoziata. Si tratta di una procedura legata ad un piano di risanamento, volta a tutelare l'impresa (in questo caso la Sampdoria) da eventuali inizi o prosecuzione di azioni esecutive dei creditori. E', in sostanza, un modo per prendere tempo, da parte della società di Corte Lambruschini, sperando in un passaggio di mano della società.