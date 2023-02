: attento sui tentativi di Carlos Augusto e Petagna, difficilmente poteva fare di più sulla rete dell’attaccante monzese. Spiazzato sul rigore.: lotta con intelligenza e senso tattico, dimostrando una notevole maturità per i suoi 20 anni. Provvidenziale su Carlos Augusto nel finale, in più di una circostanza chiude ottimamente le iniziative di Caprari.: un tempo di duelli fisici e di piazzamento contro Petagna: l’attaccante monzese lo brucia in occasione del gol.(1’ st: sulla sua sfida pesa come un macigno l’intervento su Petagna che comporta il rigore in pieno recupero): nella mischia all’ultimo istante per l’infortunio di Gunter, si conferma elemento di grande affidabilità. La sua permanenza in blucerchiato sarebbe sicuramente importante.: frizzante ed intraprendente, soprattutto quando riesce a dialogare con Gabbiadini, gioca a tutto campo senza dare riferimenti al Monza. Ha il grande merito di dare il la al raddoppio con un imperioso colpo di testa.(40’ st: all’esordio in blucerchiato, mostra già una buona intesa con Winks. Attento e dinamico, profonde tantissime energie in mediana, tamponando spesso anche sul lato mancino. Sostituito dopo un tempo.(1’ st: Stankovic si aggrappa alla sua esperienza per la ripresa. Contribuisce a fortificare il muro in mediana fino all'ultimo assalto monzese): il talento inglese mostra diversi sprazzi di classe. In collaborazione con i compagni di reparto mette sabbia negli ingranaggi del centrocampo monzese, proponendosi anche con continuità a supporto della manovra offensiva. Da manuale la sua sovrapposizione con cross che innesca il raddoppio di Gabbiadini.: imbriglia Ciurria, uno tra i monzesi più in forma, concedendosi anche un tentativo in avanti. Attento e costante, è una garanzia per questa Sampdoria.: giocatore di grande intelligenza, si posiziona molto vicino alla linea mediana per aumentare la densità del centrocampo ospite ed allo stesso tempo è il primo innesco per le scorribande offensive. Fin quando ha energie, crea tantissimi spunti importanti.(21’ st: classe 2003, strappa ad Amione la palma del più giovane giocatore in campo): una doppietta che corona una prova di sostanza e carattere, ma anche di grande applicazione sul piano tattico: svaria sul fronte offensivo e si fa trovare pronto sia in fase di appoggio che di conclusione. Delusissimo a fine gara, neppure guarda il rigore di Pessina. Per continuare a sperare la Sampdoria ha bisogno dei suoi colpi migliori.spesso è l’unico riferimento offensivo della Sampdoria. Interpreta positivamente questo ruolo, sacrificandosi moltissimo con il continuo movimento sul fronte offensivo.(dal 29’: aveva chiesto ai suoi di lottare come un gruppo e riscrivere la storia di questo campionato. Ha ottenuto senz’altro delle risposte, con una Sampdoria che avrebbe probabilmente meritato di più di un pareggio. Dal punto di vista tattico, gara preparata ottimamente, con i suoi che imbrigliano per lunghi tratti i padroni di casa.