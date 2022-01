La Sampdoria cerca un centrocampista di qualità e quantità, una mezz'ala adatta al gioco di Giampaolo, e il nome forte, in queste ore, è quello di Karol Linetty. Il polacco del Torino è sempre più chiuso in granata, e tornerebbe molto volentieri a Genova.



Il problema come noto è rappresentato dall'ingaggio, piuttosto alto, ma secondo Il Secolo XIX la Sampdoria sarebbe ottimista di poter trovare la quadra giusta con i granata per riportare in blucerchiato Linetty.