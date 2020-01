L'addio a Gianluca Caprari ormai sembra soltanto questione di tempo: già oggi potrebbe arrivare la chiusura definitiva dell'affare ormai ampiamente imbastito tra la Sampdoria e il Parma, volto a portare in Emilia l'attaccante classe 1993, cresciuto nelle giovanili della Roma.



Caprari si trasferirà in gialloblù in prestito oneroso a 2,1 milioni di euro, mentre l'obbligo di riscatto, legato anche al numero di presenze da qua al termine della stagione, secondo Sky Sport avverrà per una cifra compresa tra gli 8,5 e i 9 milioni di euro. Il totale dell'operazione Caprari dovrebbe quindi aggirarsi attorno agli 11 milioni di euro.