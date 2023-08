Spunta il nome di un nuovo socio per Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi nell'operazione Sampdoria. La sensazione che la nuova proprietà blucerchiata voglia ripercorrere il cammino già tracciato con il Leeds è forte, e ciò trova riscontri anche nella presenza di nuovi investitori. Già in passato questa soluzione era stata adottata per il club inglese, e ora è tornata d'attualità nella Samp.



Radrizzani infatti secondo Il Secolo XIX ha già un partner: il soggetto in questione è Greenfield Investment Pte. Ltd., società che ha sede allo stesso indirizzo di Aser Group Holding, la capogruppo della galassia Radrizzani. Il socio di maggioranza, coperto dall'anonimato, in futuro potrebbe entrare in maniera più netta nella Samp, magari acquistando delle quote. Greenfield Investment è già direttamente coinvolta nella vicenda Samp come garante con le banche di fideiussioni o linee di credito. L'attività di questa società però è di lungo corso: già nel 2017 aveva affiancato Aser e Radrizzani nella gestione del Leeds, era servita per rilevare il 50% delle quote da Cellino e lo stadio Elland Road.