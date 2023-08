Nel mirino della Sampdoria c'è un promettente difensore centrale. Si tratta di Xavier Mbuyamba, centrale classe 2001 di proprietà del Volendam, con un passato nel settore giovanile di Chelsea e Barcellona. Il club blucerchiato ha già formulato delle offerte per il calciatore, come ha confermato lo stesso difensore: "La Samp ha fatto un'offerta per me" ha confessato infatti il ragazzo.



Il difensore, però, ha chiarito anche un altro aspetto. Nei giorni scorsi infatti si era diffusa la voce che Mbuyamba e la Samp avessero già un'intesa, scenario smentito dal diretto interessato: "Non è vero che ho già l'accordo con loro" ha tagliato corto il calciatore.