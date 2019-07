Nonostante le dichiarazioni di Massimo Ferrero, che ieri hanno raffreddato gran parte dell'entusiasmo dei tifosi della Sampdoria in merito ad un possibile passaggio di proprietà del club, la cessione della società resta sempre di grande attualità. Anzi, secondo l'edizione genovese de La Repubblica ci sarebbe anche già una data da marcare sul calendario, quella del 5 agosto.



Secondo il quotidiano quel giorno scadrà il diritto di Aquilor ​a presentare un'offerta. Ferrero, impegnandosi prima di tale data con Vialli, andrebbe incontro a guai legali. Va anche detto che sino ad oggi il fondo inglese non si è manifestato con il Doria. A sbloccare l'operazione, come noto, sarebbe stato l'intervento monetario di Edoardo Garrone, arrivato a garantire in anticipo quasi 20 milioni di euro. Ad oggi si attenderebbe ancora il passaggio di Fernandes allo Sporting, cosa che renderebbe effettivo il secondo blocco di bonus, calcolato sulle rivendite. Pure l'altro bonus, quello legato ai piazzamenti nei prossimi due campionati, sarebbe assorbito cash da Garrone, che di fatto con queste garanzie sostituirà le fideiussioni bancarie accese a suo tempo per i precedenti debiti della società.



Nell'articolo a firma di Renzo Parodi si parla anche di tempistiche: i documenti saranno approntati dopo le firme, il closing dovrebbe arrivare nel giro di due settimane e in seguito, a stretto giro di posta, anche il passaggio delle azioni davanti ad un notaio. Bisognerebbe comunque tenere conto di una piccola percentuale di incertezza, legata alla figura del personaggio Ferrero.