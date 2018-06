Il mercato della Sampdoria si appresta a decollare, e le nuove trattative imbastite da Walter Sabatini sembrano ormai entrate nel vivo. Oltre alla vicenda La Gumina, c'è un altro fronte molto caldo per i blucerchiati, ed è quello con l'Udinese. Gli uomini mercato di Corte Lambruschini sono entrati in maniera decisa su Jakub Jankto dell'Udinese, e la pista attualmente è decisamente viva.



Entro martedì il calciatore ceco dovrà dare una risposta alla Sampdoria, che ha di fatto trovato l'accordo con i friulani per una cifra molto corposa: da Genova verseranno ai bianconeri circa 15 milioni di euro per Jankto, però spalmati su più anni. Il giocatore aveva fatto sapere di voler lasciare l'Udinese già un mese fa, e ora il suo futuro è nelle mani del suo procuratore. La speranza del Doria, scrive Il Secolo XIX; è che il progetto di Massimo Ferrero lo convinca a raggiungere Giampaolo, e a giocarsi il posto da mezzala sinistra con Linetty. Sarebbe invece perdendo quota la pista Fofana, troppo muscolare per Giampaolo.