La storia d'amore tra Riccardo Pecini e la Sampdoria è giunta ai titoli di coda. È ormai evidente che il dirigente blucerchiato, grande protagonista dei colpi di mercato di questi ultimi anni, lascerà Genova a breve. A causare la rottura tra Corte Lambruschini e il responsabile dello scout sarebbe stata divergenza sui piani futuri: Pecini voleva espandere ulteriormente la politica del club e i suoi compiti in seno alla dirigenza, in maniera diversa rispetto a quanto prospettato dalla Sampdoria.



Per questo motivo secondo Sampnews24.com si sarebbe arrivati all' inevitabile addio dopo il recente ultimatum di Ferrero. Pecini andrà ad occuparsi del mercato della prima squadra dell'Empoli neo promosso in Serie A, dove ritroverà l'ex doriano Pietro Accardi e Butti, con cui aveva già lavorato ai tempi del Monaco, come direttore generale. Nei prossimi giorni la Samp e Pecini si incontreranno per ratificare la rescissione, a quel punto il dirigente firmerà con i toscani. Il direttore sportivo del settore giovanile blucerchiato dovrebbe sottoscrivere un contratto triennale da 220mila euro a stagione. Per sostituirlo si fa il nome di Nereo Bonato, ex Sassuolo.