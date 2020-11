L'area scout della Sampdoria negli ultimi anni ha regalato alcuni giocatori di altissimo livello, pescati da campionati minori. L'ultimo acquisto su questa falsariga, ossia Mikkel Damsgaard, sembra essersi saldamente collocato nel solco dei vari calciatori esplosi grazie alla Samp. I campionati scandinavi sembrano la nuova riserva di caccia del responsabile scouting Riccardo Pecini, che potrebbe avere già individuato l'erede del centrocampista danese. Anche questa volta, il dirigente avrebbe avrebbe puntato la Danimarca.



Il giocatore in questione sarebbe Jesper Lindstrom, trequartista classe 2000 di proprietà del Brondby fresco di esordio con la nazionale danese contro la Svezia, proprio come Damsgaard. Secondo La Repubblica il profilo sarebbe seguito con attenzione dai blucerchiati in ottica futura.