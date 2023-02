La Sampdoria riuscirà forse ad evitare i punti di penalizzazione per il pagamento degli stipendi. 'Merito' dei giocatori, e della loro rinuncia volontaria ad una mensilità di stipendio, quella di dicembre. In queste ore la dirigenza è impegnata a concludere gli accordi e a raccogliere le adesioni, per arrivare alla scadenza di domani a mezzanotte in regola.



BANCHE E BONUS - Alla Samp, come noto, servirebbero circa 10,5 milioni, non presenti in cassa. Le banche hanno supportato soltanto nella misura di anticipi di crediti certi, come ad esempio quelli della cessione di Colley, e non cioè il paracadute per la B. E ciò non ha portato la cifra prevista. Per questo motivo il Doria ha chiesto una mano ai suoi tesserati, proponendo loro di rinunciare integralmente allo stipendio di dicembre inserendo nei contratti un premio bonus/malus per giugno, equivalente all'importo di dicembre. Se la Samp dovesse salvarsi, la cifra sarebbe leggermente più alta, viceversa si rivelerà più bassa.



DIPLOMAZIA - L'accordo, scrive Il Secolo XIX, è stato su base individuale, per questo motivo i vertici blucerchiati hanno parlato con i calciatori e i vari procuratori singolarmente. Importante in questo senso è stato il lavoro diplomatico di Audero, Gabbiadini, Quagliarella, Rincon e Ravaglia. La soluzione non coinvolgerà i giocatori arrivati a gennaio, dal momento che il trimestre in questione è l'ultimo del 2022, e andrà messa nero su bianco su moduli federali.