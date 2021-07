I tifosi della Sampdoria, ma pure gli appassionati di calcio, hanno ancora negli occhi la deliziosa punizione calciata ieri sera a Wembley da Mikkel Damsgaard nella semifinale dell'Europeo. La Danimarca è uscita per mano dell'Inghilterra, ma il gioiellino blucerchiato si è messo in mostra, per la felicità di Ferrero, che pregusta già l'incasso della sua cessione.



Secondo Sampnews24.com, la cessione del talentino classe 2000, seguito in Italia da Inter, Milan, Roma e Juve, verrà valutata soltanto per cifre vicine ai 40 milioni di euro. In caso contrario, l'ex Nordsjaelland potrebbe rimanere a Genova un altro anno. A quel punto però la Samp dovrebbe ridiscutere il suo contratto.



Damsgaard attualmente ha uno stipendio da 100mila euro a stagione, tra i più bassi nella rosa doriana. Corte Lambruschini dovrebbe quindi proporre al calciatore un rinnovo formale fino al 2025, con un considerevole aumento di stipendio e la promessa formale di cederlo ad un top club nell'estate 2022.