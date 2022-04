Il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano a fine stagione potrebbe lasciare Genova e il club blucerchiato. Il dirigente è seguito da club di Serie B, in particolare Frosinone e Benevento, ma ci sarebbe anche una società della massima divisione che potrebbe interessarsi a lui: si tratterebbe proprio dell'Hellas Verona, prossima avversaria in campionato dei genovesi.



Secondo L'Arena il club gialloblù, in caso di addio dell'attuale direttore Tony D'Amico, direzione Atalanta, potrebbe orientarsi su Faggiano, che ha un contratto in scadenza nel 2023 con Corte Lambruschini.