La fine del 2019, e l'inizio del 2020 non sono stati sicuramente positivi per il difensore della Sampdoria Alex Ferrari. Il centrale blucerchiato, alla ripresa degli allenamenti post vacanze di Natale, ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro che ha causato anche una lesione del crociato. Il problema, piuttosto serio, ha chiuso anticipatamente la stagione dell'ex Bologna.



Secondo Il Secolo XIX tra oggi e domani Ferrari verrà operato, iniziando così il suo 2020 con un intervento chirurgico. Ferrari recentemente ha voluto ringraziare su Instagram tutti per l'affetto ricevuto: "​Vi ringrazio dei tanti messaggi che ho ricevuto, mi avete veramente aiutato a digerire questo incidente di percorso" ha scritto il calciatore. "Non vedo l’ora di tornare a vivere questi momenti insieme a voi. Grazie mille". Il suo infortunio ha cambiato anche i piani di mercato della Samp, che però per il momento pare intenzionata a dare fiducia a Murillo come sostituto del classe 1994.