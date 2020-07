Adesso c’è anche una data: l’11 settembre 2020 Massimoconoscerà il suo destino in merito ad una delle vicende più torbide legate alla presidenza della, ossia il caso Obiang. Tra poco più di due mesi il Viperetta saprà se sarànell’ambito della cessione del calciatore spagnolo al West Ham. L’udienza di ieri davanti al Gup di Roma Alessandro Arturi si è conclusa con il rimando a tale data: a settembre il Tribunale dovrà esprimersi sulche oltre a Ferrero sono la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i manager Andrea Diamanti e Marco Valerio Guercini. Tutti, ad eccezione del Viperetta, hanno scelto l’iter del rito abbreviato: in sostanza, verrannocon un notevole risparmio di tempo. In caso di condanna, otterranno uno sconto della pena.Diversa la posizione di Ferrero, che ha scelto la via del, ossia un processo davanti al tribunale con udienze, testimonianze e esibizioni di prove. Per l’imprenditore romano è stata quindi, mentre la procura di Roma per gli altri quattro ha già chiesto le condanne. Si tratta di 2 anni e 4 mesi per Vanessa Ferrero, un anno per Diamanti, 8 mesi per Guercini e per Giorgio Ferrero. L’11 settembre quindi il giudice si esprimerà sulle, decidendo se mandarlo a processo o proscoglierlo. Le accuse. ricorda Il Secolo XIX, sono appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false.