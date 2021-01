Procedono le scadenze relative alle istanze di fallimento che pendono sul capo del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, relative alle sue società Farvem e Eleven Finance. Ieri l'advisor Gianluca Vidal, insieme all'avvocato del Viperetta Luca Ponti, ha presentato presso il Tribunale di Roma l'ultima parte degli approfondimenti richiesti dal giudice delegato. I due sono stati convocati quindi il 26 gennaio, data nella quale si terrà anche un confronto con i Commissari Giudiziali delle due procedure.



Sostanzialmente, i possibili sviluppi sono tre. Il primo prevede un pronunciamento del giudice, il secondo una tempistica entro il quale il giudice potrà pronunciarsi, o in ultima alternativa potrebbe anche esserci una richiesta di ulteriori approfondimenti. La linea temporale, comunque, non dovrebbe andare oltre febbraio. In caso il giudice dovesse dichiarare ammissibile il piano, verranno convocati i creditori (finanziaria Hoist e fisco italiano in primis), altrimenti verrà avviata la procedura di fallimento. La procedura, scrive Il Secolo XIX, potrebbe durare qualche tempo prima di diventare effettiva, considerando anche i possibili ricorsi. La Samp non risulta coinvolta direttamente, protetta dal trust sia in caso di concordato che in caso di fallimento.