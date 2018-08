La Sampdoria sonda il mercato alla ricerca di un innesto per l'attacco. Le piste, come noto, sono parecchie: si va da Niang a Driussi, passando per Oberlin del Basilea. L'ultimo profilo in particolare piace molto ai blucerchiati, perchè giovane e molto promettente. Un po' le caratteristiche che il Doria ritrova anche in Tammy Abraham, centravanti classe 1997 di proprietà del Chelsea.



La Sampdoria lo ha sfidato l'estate scorsa in amichevole contro lo Swansea, club a cui i Blues lo avevano prestato. E la dirigenza doriana è rimasta piuttosto colpita dal potenziale e dal fisico del giocatore, alto 190 cm. Oltretutto, Sabatini lo conosce e lo apprezza da tempo, già prima di approdare a Genova. Secondo Il Secolo XIX, sarebbe in corso un sondaggio con il club londinese per verificare la fattibilità dell'operazione. Abraham, inglese di origine nigeriana, ha racimolato 39 presenze tra campionato e Coppe la scorsa stagione, condite da 8 gol.e 5 assist.