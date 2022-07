Il ticket angloamericanola prossima settimana presenterà un’offerta vincolante pet l’acquisto del club blucerchiato. Se l’offerta risponderà alle condizioni fissate dal tribunale fallimentare di Roma (il club è stato inserito in un trust a garanzia dei debiti di due aziende dell’ex presidente Massimo Ferrero per le quali era stata concessa la procedura di concordato preventivo) l’affare si avvierà alla chiusura. L’atout in mano al fondo di private equity Usa Cerberus (specializzato nel rilevare società in crisi) e della società inglese Redstone (attiva tra l’altro nel campo dell’impiantistica sportiva) sta nella disponibilità da parte loro a rilevare gli immobili in pancia alle due società decotte di, in particolare la catena di cinema romani (tra i quali il prestigioso Adriano), circostanza che aiuterebbe a colmare il gap fra i denari procurati dalla cessione della(circa 20 milioni di euro) e la somma totale prevista dai concordati: una quarantina di milioni di euro.Ma c’è un altro concorrente in campo. Un pool di investitori che fa capo al finanziere arabo, Ceo di D, il fondo di investimenti emanazione dell’emiro Mohammed bin Rashid al Maktoum, eminente personalità politica della città degli Emirati Arabi Uniti, accreditato da Forbes di un patrimonio personale di oltre 16 miliardi di dollari.; oltre ad accollarsi - come farebbe anche Cerberus-Redstone - iaccumulati dalla società durante gli otto anni della gestione Ferrero. La somma cash sarebbe sufficiente a coprire l’intero ammontare dei debiti riconosciuti dal tribunale ai creditori di Eleven Finance e Farvem, le due società immobiliari della galassia Ferrero che si cerca di salvare dal fallimento.(occorre prima effettuare la due diligence dettagliata dei conti della Sampdoria), sarà presentata al trustee Vidal dalla banca d’affari americana Lazard, nominata advisor alla fine di maggio nella complessa procedura concordataria che dovrà concludersi con la cessione della Sampdoria. L’entità dell’offerta araba si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, da versarsi interamente cash, esattamente la somma richiesta dal tribunale per dare via libera alla cessione del club blucerchiato e di conseguenza ai concordati.(che è rimasto dietro le quinte, muovendosi su Vidal per sollecitarne le mosse) anche la cordata arabo-internazionale ha in serbo un atout, grosso e prestigioso. Sarebbeil presidente della Sampdoria del nuovo corso. Vialli costruirebbe il board con alcuni ex compagni in blucerchiato.. Il nome di Vialli fa sognare i tifosi della Sampdoria e peserà parecchio nella trattativa che andrà ad aprirsi col trustee.Presentando a propria volta in tempi stretti un’offerta vincolante che superi quella dei rivali.La potenza finanziaria di questo agglomerato di finanzieri non si esaurirebbe con l’acquisto della; andrebbe oltre prevedendo la costruzione di un nuovo stadio del calcio a Genova e una serie di operazioni legate al porto e ai settori immobiliari del turismo e dell’industria nel capoluogo e nella regione.Un altro elemento divide i due gruppi concorrenti., Cerberus-Redstone lascerebbero in carica l’attuale cda almeno fino alla fine del 2022, mentre gli arabi spazzerebbero via l’attuale governance (salvo il presidente Lanna, legato a Valli), in particolare tutti gli uomini legati alla gestione di, a cominciare dal vicepresidente in carica, l’avvocato Antonio Romei. Non è strano dunque che sia Vidal che il cda spingano per la soluzione Cerberus-Redstone.E’ stato lo sponsor di maglia della Sampdoria, banca Ifis (che l’anno scorso aveva rilevato 2,8 miliardi di debiti deteriorati da Cerberus),, operazione seguita dal consigliere di amministrazione Gianni Panconi, uno dei due uomini dei conti della società, l’altro è Alberto Bosco. In mezzo a tanti interrogativi una certezza.Difficile prevedere chi la spunterà. Il ticketè più avanti e si appresta appunto a formulare un’offerta vincolante. I rivali però dispongono di una potenza di fuoco (leggi capitali) poderosa e sono focalizzati sulla Sampdoria che intendono rilanciare fra le squadre di punta della serie A, facendo perno sulle capacità manageriali, calcistiche e di immagine di Gianluca Vialli.. L’offerta dei due tycoon Usa Jamie Dinan e Alex Knaster (costui oggi è azionista di maggioranza dl Pisa calcio) era di 80 milioni cash. Ferrero si tirò indietro al momento delle firme e l’affare sfumò.(assicurazioni, sanità, immobiliare, automobili ecc), nel 2006 aveva acquisito quote dalla GMAC, braccio finanziario della General Motors, un’operazione risoltasi in un fallimento.Al momento Cerberus conserva partecipazioni in GMAC e Chrysler nell’ordine del 7% del capitale delle due società. Non ha mai avuto partecipazioni dirette nel mondo del calcio, salvo che nel Royal Football Fund, società di investimenti sportivi con sede a… Dubai. La città del Golfo dove risiedono i rivali arabi di Al Gergawi.L’intreccio è profondo. E potrebbe sortire un epilogo sorprendente. Circolano voci in città secondo le quali Cerberus a breve la spunterebbe nella corsa alla Sampdoria, tuttavia una volta acquisiti i cinema di Ferrero, si tirerebbe da parte, lasciando campo libero al gruppo arabo, che subentrerebbe nella proprietà e nella gestione del club blucerchiato, eventualmente confermando come socio di minoranza gli inglesi di Redstone.Fantascienza? Può darsi. Non dovremo attendere molto per saperlo. La cessione della Sampdoria è in dirittura d’arrivo. Un altro segnale? Lo scatto della campagna acquisti del club, finora rimasta al palo: il cagliaritano Rog e il pisano Leverbe vicini all’approdo a Genova, sponda blucerchiata. Il peggio per la Sampdoria sembra decisamente alle spalle.