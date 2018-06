Il casting in regia per la, dopo che Ferrero ha annunciato di aver ceduto Lucas Torreira, è più serrato che mai. Ovviamente, l'arrivo di Walter Sabatini ha cambiato le priorità per il centrocampo: le quotazioni dihanno subito un'impennata ma i blucerchiati non hanno perso di vista Rolando(seguito anche dal Genoa). E c'è pure un altro nome che piace parecchio al nuovo responsabile dell'Area Tecnica, ed è quello di AndreaClasse 1993, nato a Genova e cresciuto nel Finale prima di trasferirsi nelle giovanili del Varese e del Palermo, Barberis è un regista che si è consacrato definitivamente tra le fila del Crotone, con cui ha disputato due campionati di Serie A a buoni livelli. In questa stagione è stato un titolare inamovibile dei rossoblù: ha giocato 38 partite, quasi tutte da titolare, segnando 2 reti. Secondo Il Secolo XIX la Samp starebbe pensando anche a lui per rinforzare il reparto mediano.