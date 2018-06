Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla a Sportitalia, facendo il punto sul mercato dei blucerchiati: "La Samp non vende a meno che non ci siano ottime offerte. Non cerchiamo compratori. Abbiamo talenti naturali il cui valore aumenta esponenzialmente. Quindi: "Pagare moneta, vedere cammello". Quagliarella via? Non parte".



SU TORREIRA - "Torreira è andato via a 30 milioni. L'ho comprato dal Pescara quando nessuno ci credeva. Abbiamo scommesso su di lui e abbiamo vinto, pagandolo appena 3 milioni. I soldi che entrano servono per patrimonializzare la società".



PRAET-JUVE - "In genere non facciamo cambi. La Samp è un trampolino di lancio, è una società condotta a livello familiare che permette ai giocatori di crescere. È normale che abbiano aspirazione di andare a giocare nei club importanti, ma non ho necessità di svendere. Ha una clausola di rescissione di 26 milioni, non agevoliamo nessuno. Rispetto la volontà dei ragazzi, ma devono pagare la clausola"