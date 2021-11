Il centrocampista della Sampdoria Valerio Verre era tornato a disposizione dopo un infortunio per la partita con lo Spezia. Mister D'Aversa, considerando le tante assenze, era stato costretto a lanciare l'ex Pescara subito nella mischia, ma la gara del classe 1994 non è durata neanche un tempo. Verre è infatti stato costretto ad issare bandiera bianca, a causa di un problema muscolare alla coscia destra, e da allora si è sempre allenato a parte.



L'ex Verona, anche la scorsa settimana, ha svolto lavoro differenziato. Questi giorni, scrive Il Secolo XIX, potrebbero essere importanti per riaverlo a disposizione. La Samp infatti ha buone speranze di poterlo inserire nell'elenco dei convocati per la trasferta. D'Aversa lo osserverà in questi giorni, anche perché è improbabile che Verre possa partire titolare, o avere grande autonomia nelle gambe.