Uno dei giocatori più impiegati dalla Sampdoria in questo avvio di campionato è sicuramente Maya Yoshida. Il difensore centrale, nonostante i 33 anni, ha giocato dodici partite su dodici in campionato, diventando uno dei punti fermi di mister D'Aversa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma secondo Sampnews24.com sarebbero già stati iniziati i dialoghi per un rinnovo sino a giugno 2023.



Yoshida ha già comunicato tramite il suo agente a Corte Lambruschini di gradire una permanenza a Genova, e il club blucerchiato potrebbe far pervenire al giapponese una nuova proposta, con ingaggio ribassato. Yoshida e la Samp avrebbero stretto un patto: considerando la grande crisi doriana, i discorsi per un rinnovo saranno intrapresi più avanti, con calma, anche perché lo staff blucerchiato vuole valutare la sua tenuta fisica in vista della prossima stagione.