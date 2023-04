La Sampdoria riuscirà a 'sfangare' in qualche modo la prima scadenza, quella da 1,2 milioni di euro da versare entro fine aprile. Tra oggi e domani, il club troverà la cifra necessaria grazie ancora una volta all'intervento delle banche, in particolare da Banca Sistema.



In questo modo, verrà saldata la settima rata (tre a dicembre, poi una al mese) relativa alla spalmatura del debito fiscale del Covid. Se la Samp non fosse riuscita a pagare questo importo, avrebbe perso il beneficio della rateizzazione e sarebbe stata costretta a trovare 25 milioni entro il 20 giugno.