Dejan, allenatore della, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara pareggiata contro lo Spezia:"Fa onore ai nostri giocatori questa partita perché la situazione che viviamo è difficile da commentare. Può capitare una giornata come quella di Lecce, anche a squadre più importanti della nostra. Ero molto arrabbiato dopo il primo tempo ma oggi è stato un vero derby con tanto fair-play in campo. Lo Spezia è una bella squadra e ci ha messo in difficoltà, è stata una partita aperta. Zanoli ha avuto una grande occasione nel recupero, quest'anno abbiamo perso tanti punti nei minuti finali. Ci sono tanti perché ma non è il momento per analizzarli. Faccio i complimenti alla mia squadra e a questi tifosi, i doriani ci tengono alla propria dignità e con loro si va avanti a testa alta. Io sono un professionista e se arriva un vaffa dagli spalti è un caso isolato, cerco di ragionare e metterci la faccia. Il mio è stato uno sfogo dovuto alla tensione di cento minuti".- "Parlando con i giovani e i più esperti cerco di ricordare che il calcio si giocherà sempre, è una bella esperienza dimostrare che sei uomo davanti a tutte queste difficoltà che stiamo incontrando. Mollare sarebbe facile, a gennaio si poteva scendere dal treno ma una volta che le porte sono chiuse non si può abbandonare. Serve tanta energia e forza per tirare su questi ragazzi che da gennaio hanno sbagliato solo un tempo. Non è facile trovare le parole giuste per stimolare il loro ego. Siamo questi, questa è la Sampdoria con infortuni e squalifiche, i ragazzi giocano con infiltrazioni, arrabbiati. Devi essere molto forte per prenderti queste responsabilità".