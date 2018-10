La partita tra Sampdoria e Sassuolo è stata l'occasione giusta per far drizzare le antenne a parecchie società di Serie A. L'incontro tra i blucerchiati e i neroverdi ha dato la possibilità a molti club di seguire dal vivo alcuni giocatori già monitorati in chiave mercato, in particolare tra le fila del club genovese. Per questo motivo lunedì sera al Ferraris si sono visti tanti emissari provenienti da mezza Europa, mentre il calcio italiano era rappresentato dalle tre cosiddette 'big': Juventus, Inter e Napoli.



Secondo Il Secolo XIX le prime tre della classe si sarebbero mosse per seguire con attenzione due giocatori già molto chiacchierati. Il primo è il centrale danese Joachim Andersen, accostato ai bianconeri e ai nerazzurri. Classe 1996, titolare inamovibile con Giampaolo, Andersen ha offerto l'ennesima prestazione di livello. La valutazione che ne fa la Samp attualmente è di almeno 25 milioni, ma mantenendosi su questo livello è probabile che la quotazione possa aumentare ulteriormente.



L'altro calciatore che movimenta il mercato è il belga Dennis Praet, fresco di convocazione in Nazionale. Il Doria sta discutendo con il giocatore un complicato rinnovo, lo scorso gennaio l'ex Anderlecht fu vicinissimo alla Juventus, ma nel frattempo praticamente tutte le società più importanti del massimo campionato hanno chiesto informazioni a Corte Lambruschini sul centrocampista, che ha una clausola rescissoria da 26 milioni nel contratto.