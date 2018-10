I giocatori esplosi a Pescara sono spesso sinonimo di garanzia: è il caso di grandi protagonisti del mondo del calcio come Immobile, Verratti o Insigne, e anche di importanti giocatori di Serie A, ad esempio Lapadula. Latra le fila biancoazzurre ha pescato spesso, e piuttosto bene: solo negli ultimi anni a Genova sono arrivati Caprari, Verre e un certo Torreira. E proprio l'operazioneè il modello sul quale la dirigenza blucerchiata potrebbe impostare i discorsi per un altro gioiellino degli abruzzesi, JoséSi tratta di un centrocampista classe 1996 nato in Guinea Equatoriale, e cresciuto nelle giovanili di varie società: in Italia lo portò la Roma, ma prima aveva vestito le maglie di Malaga, Gimnastic e addirittura Barcellona. Dopo un peregrinare tra Trapani, Lugano e Brescia Machin sembra essere definitivamente esploso a Pescara, tanto che varie società hanno posato gli occhi su di lui. Il Doria potrebbe valutare la possibilità di imbastire unaall'Adriatico ancora qualche tempo. Per farlo sfrutterebbe i buoni rapporti tra il ragazzo e Sabatini: "Voglio dire grazie pubblicamente a Walter Sabatini per avermi portato in Italia" ha detto recentemente a La Gazzetta dello Sport. "Il direttore credeva tanto in me: mi diceva che potevo diventare il nuovo Yaya Touré, il mio idolo con PIrlo e De Rossi".Ma la concorrenza non manca: c'è anche ilsul ragazzo, e pure due big come. E dire che i rossoneri lo scartarono, ma riscuotono ugualmente il gradimento del giocatore: "A 15 anni feci un provino. Magari potessi tornare... Sarebbe fantastico. A Milano gioca uno dei miei migliori amici, Keita: che bello sfidarlo in un derby".