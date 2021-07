Uno degli obiettivi di mercato della Sampdoria attualmente è impegnato alle Olimpiadi, con la sua Romania. Il centrocampista Marius Marin, di proprietà del Pisa, è entrato da tempo sul taccuino blucerchiato e da qualche tempo Corte Lambruschini pare stia procedendo con la trattativa per portare a Genova il giocatore rumeno.



La valutazione fatta dai toscani per il calciatore classe 1998 è di circa 3 milioni. Il 50%, va detto, andrà nelle casse del Sassuolo, ex proprietario del cartellino, in base agli accordi intercorsi a suo tempo tra i club. La Samp però potrà sfruttare una pedina importante per sciogliere la trattativa. Il Pisa infatti ha puntato il giovane centrocampista doriano Kristoffer Askildsen, chiuso a Bogliasco e in cerca di una sistemazione utile per aumentare il minutaggio. Per questo motivo il Pisa secondo Sampnews24.com sarebbe la soluzione ideale in questo momento: Askildsen potrebbe ottenere un importante minutaggio, e i nerazzurri potrebbero fare uno sconto alla Samp per il cartellino di Marin.