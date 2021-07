La plusvalenza per la Sampdoria con la cessione di Morten Thorsby è praticamente certa. Il centrocampista norvegese, arrivato a Genova a parametro zero, ha incrementato il suo valore suscitando l’interesse del Watford in Inghilterra e, in Serie A, di Napoli e Atalanta.



Attualmente il nodo sembra legato alla valutazione fatta dalla Sampdoria per il calciatore. I blucerchiati, secondo Tuttosport, vorrebbero 7-8 milioni di euro per il classe 1996, ma la richiesta economica fatta da Ferrero avrebbe scoraggiato e di conseguenza raffreddato la pista Watford. Ad oggi non sarebbe ancora arrivata la proposta giusta a Corte Lambruschini per cedere Thorsby. Rimarrebbero ancora vive le piste che conducono in Campania e a Bergamo per il calciatore.