Missione esterni: la Sampdoria, con l'ufficializzazione del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, è partita alla ricerca di attaccanti rapidi e tecnici in grado di sposare lo schieramento tattico del nuovo mister. Una delle suggestioni conduce a Napoli, dove gioca il primo pallino di questa estate blucerchiata, ossia Simone Verdi.



I blucerchiati hanno già effettuato almeno un paio di sondaggi con la società azzurra per il calciatore ex Bologna. A complicare la vicenda però ci sono le richieste di De Laurentiis: il patron vuole almeno 20 milioni per il classe '92, avendolo pagato circa 25 soltanto un anno fa . Per questo motivo la Samp starebbe studiando una formula 'alla Defrel'.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Ferrero vorrebbe proporre un prestito oneroso con riscatto, in modo tale da smuovere il Napoli e concretizzare un'altra operazione di mercato dopo quella della scorsa estate per Tonelli.