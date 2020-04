Maya Yoshida ha un futuro tutto da scrivere. Il difensore della Sampdoria a giugno sarà libero, e da Corte Lambruschini riflettono in merito al possibile prolungamento del rapporto tra l'ex Southampton e la squadra blucerchiata. Le strategie di mercato della Samp passeranno per forza di cose anche da queste scelte, anche se è evidente che l'eventuale volontà di un cammino comune tra Yoshida e la Sampdoria dipenderà anche dalla volontà del giocatore.



Il difensore centrale avrebbe però già ricevuto alcune dimostrazioni di interesse. A sondarlo, secondo Soccerlink.fr, sarebbero stati gli arabi dell'Al-Nasr Riyadh, squadra della capitale saudita. Per il momento però non ci sarebbero stati contatti tra Yoshida e il club, con il giapponese che dovrà provare a conquistarsi la fiducia della Samp dopo l'unica partita giocata sino ad oggi in blucerchiato prima dello stop forzato causa Coronavirus.