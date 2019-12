La Sampdoria ha deciso il suo obiettivo numero uno per l'attacco in vista della sessione di mercato invernale: il nome principe in questo momento per i blucerchiati è quello di Andrea Petagna, centravanti della Spal molto corteggiato da varie società importanti di Serie A.



Arrivare al giocatore della squadra di Ferrara, oltretutto coinvolto nella lotta salvezza proprio contro la formazione di Ranieri, non sarà facile. Per questo motivo secondo l'Ansa il Doria sarebbe pronto a proporre una maxi operazione, che coinvolgerebbe altri due calciatori attualmente di proprietà del club genovese ma poco utilizzati sino a questo punto della stagione.



La Samp infatti vorrebbe mettere sul tavolo il cartellino di Gianluca Caprari e Mehdi Leris per arrivare a Petagna. La punta classe 1995 tra l'altro vanta una (breve) esperienza in blucerchiato nei primi sei mesi della stagione 2013-2014.