La Sampdoria dovrà decidere quale strategia adottare per il suo centrocampo. Giampaolo ha chiesto alla dirigenza blucerchiata più quantità in vista della prossima stagione, perchè il tecnico doriano attribuisce parzialmente il calo dello scorso campionato anche alla mancanza di fisicità nella sua formazione. E così, mentre il Doria valuta se cedere o meno Dennis Praet, dalle parti di Corte Lambruschini hanno messo gli occhi su Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese.



Classe 1995, ivoriano ma nato a Parigi, Fofana avrebbe quelle qualità richieste da Marco Giampaolo, perchè unisce un gran dinamismo a una buona tecnica di base. Trattare con l'Udinese, però, non è mai semplice. I bianconeri prenderanno in considerazione le eventuali offerte per il suo gioiello, ma chiederanno almeno 15 milioni di euro per il mediano ex Manchester City, forti anche del suo contratto piuttosto lungo, che come scadenza recita giugno 2022. Tanto per la Samp, che vorrebbe scendere di almeno 3-4 milioni prima di prendere in considerazione l'operazione.