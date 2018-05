L'arrivo di Ante Coric alla Roma potrebbe influenzare indirettamente anche il mercato della Sampdoria. L'approdo nella capitale del trequartista croato - seguito in passato anche dai blucerchiati - creerebbe un discreto affollamento nel reparto giallorosso. L'effetto domino potrebbe portare il brasiliano Gerson lontano dall'Olimpico: il giocatore classe 1997 ha iniziato a guardarsi intorno, e sulle sue tracce ci sarebbero proprio la Samp e pure il Bologna.



Ala destra, all'occorrenza trequartista, Gerson era stato acquistato dalla Roma per 18,9 milioni di euro, versati nelle casse della Fluminense nell'estate 2015. Dopo un anno in prestito alla Fluminense, il centrocampista è arrivato in Italia per la stagione 2016/2017, giocando pochissimo. In questo campionato invece Gerson ha racimolato 23 presenze e 2 reti, uno score sufficiente per attirare le attenzioni dei blucerchiati e dei rossoblù. La Roma però vorrebbe rientrare dell'ingente cifra spesa a suo tempo, e secondo La Repubblica Monchi valuterebbe come formula di trasferimento il prestito con un diritto di riscatto piuttosto alto.



L'arrivo di Coric alla corte di Di Francesco inoltre potrebbe complicare i piani doriani per un altro calciatore, ossia Lovro Majer. Il croato della Lokomotiva Zagabria piace molto alla Dinamo, club che attualmente detiene il cartellino di Coric: per sostituire il futuro giallorosso, la Dinamo starebbe pensando proprio a Majer, sogno di mercato della Samp.