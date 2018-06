Sfumati Berisha e Majer, la Sampdoria deve necessariamente piazzare un colpo importante a centrocampo. Le idee di sicuro non mancano alla dirigenza blucerchiata, che sarebbe solleticata da una pista piuttosto interessante: l'ultimo nome accostato al club doriano è quello di Jakub Jankto, giocatore classe 1996 di proprietà dell'Udinese.



Si tratta di un'idea ambiziosa, perchè Jankto viene considerato uno dei giovani più interessanti del campionato italiano. In stagione è stato uno dei pilastri della squadra bianconera, con cui ha disputato 36 partite condite da 4 gol e 6 assist. Logicamente, non si tratta di un'operazione semplice perchè i friulani sparano alto chiedendo almeno 15 milioni per il calciatore. L'interesse blucerchiato però esiste, e stando a Il Secolo XIX la Samp potrebbe essere agevolata dalla presenza a Udine di Daniele Pradè, che proprio oggi saluterà Corte Lambruschini con una conferenza stampa di addio, prima di trasferirsi dai Pozzo.