Sampdoria, Piccini oggi in gruppo. E c'è una chance da titolare per lunedì

Finalmente da Bogliasco arriva anche qualche buona notizia. Una, ad esempio, riguarda Cristiano, out da tempo ma pronto a rientrare tra gli uomini a disposizione di Andrea Pirlo. Per la sfida con la Ternana infatti il tecnico delladovrebbe recuperare anche il difensore, che ha smaltito del tutto la lesione al bicipite femorale sinistro. Già ieri ci si aspettava un rientro indel giocatore, rientro posticipato dalla Samp. Le condizioni del centrale classe ’92 però non preoccupavano particolarmente il club, e oggi Piccini dovrebbe essere regolarmente sul campo con i compagni, per mettere nelle gambe minuti importanti in vista del rientro.

Questo recupero secondo Il Secolo XIX apre anche un interessante ballottaggio in difesa. Il posto di Piccini era stato preso dal giovanissimo Giovanni, e nel caso Pirlo decidesse lunedì di impiegare dal primo minuto Piccini, sarebbe proprio Leoni a dover scivolare in panchina. Il classe 2006 però ha offerto ottime prestazioni, e potrebbe anche essere riconfermato. Le prossime sedute saranno decisive anche se bisogna tenere conto del fatto che pure Facundo Gonzalez non ci sarà per squalifica. Tecnicamente, il suo sostituto sarebbe Murru, ma si tratta comunque di scelte ancora al vaglio del mister.