Sampdoria, Pirlo può rimanere. Il Monza solo sullo sfondo

Sono momenti molto complessi in casa, perché la dirigenza sta iniziando a preparare la nuova stagione, ma prima dovrà necessariamente capire quale sarà il destino di Andrea, alle prese con alcune riflessioni sul suo futuro. La giornata di ieri in questo senso è stata cruciale: il tecnico blucerchiato a Bogliasco secondo Il Secolo XIX avrebbeil board dirigenziale, ossia il direttore sportivo Andrea Mancini, che oggi è atteso a Milano per un colloquio con il presidente Manfredi, e il responsabile dello scouting Lorenzo Giani.

La Repubblica invece aggiunge un ulteriore retroscena. Stando al quotidiano, in serata Pirlo avrebbe parlato in serata anche con il numero uno doriano Matteo Manfredi. Nel summit, l'allenatore avrebbe espresso la sua. Il mister sarebbe intrigato all'idea di proseguire con il progetto iniziato ormai nell'estate di un anno fa. Per convincerlo a lasciare Genova servirebbe un deciso salto di qualità, che al momento non sarebbe all'orizzonte.Nei giorni scorsi si era parlato ad esempio del gradimento del, che avrebbe pensato all'allenatore blucerchiato in caso di addio di Palladino. L'interessamento del club brianzolo però per il momento non si sarebbe tradotto in nulla di concreto.